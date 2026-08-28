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O Grove

O Grove amplía el plazo de inscripción para la contratación de personal para la Festa do Marisco

Las candidaturas podrán enviarse hasta el viernes 4 de septiembre

Sandra Rey
28/08/2026 13:54
Imagen de archivo de colas de asistentes en la Festa do Marisco de O Grove
Imagen de archivo de colas de asistentes en la Festa do Marisco de O Grove
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El Concello de O Grove amplía el plazo de presentación de inscripciones a la bolsa de empleo para la contratación de personal para la Festa do Marisco 2026, hasta el próximo viernes, 4 de septiembre. El proceso contempla la incorporación de personal para los puestos de ayudante de cocina, peón de limpieza, dependiente de stand y cajero. 

Aquellas personas que ya forman parte de la bolsa de empleo no tendrán que presentar nuevamente la documentación, salvo en el caso de que quieran aportar nuevos méritos o inscribirse en alguno de los puestos diferentes a los que ya figuran en su solicitud.

En el caso de las nuevas inscripciones, las personas candidatas se incorporarán a las listas a continuación del último candidato incluido en la última actualización publicada para cada uno de los puestos.

Las bases y la solicitud de inscripción estarán expuestas en el tablero de anuncios y en la sede electrónica del Concello do Grove.

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