La Xunta anuncia en O Grove un proyecto para innovar en el sector de la acuicultura

El conselleiro durante du visita a las instalaciones del Nueva Pescanova Biomarine Center Cedida

La Xunta financia el proyecto de innovación Mitakua para que el sector acuícuola se prepare para afrontar los retos del cambio climático. Se trata de combinar tecnologías para obtener soluciones innovadoras y sostenibles a largo plazo que permitan fortalecer la actividad acuícola y que sean aplicables y eficaces a nivel industrial. Así lo explicó el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, en su visita a las instalaciones de la Nueva Pescanova Biomarine Center, en O Grove, una de las empresas de este proyecto junto con Sea Sole Acuicultura y Neutro Aplications.

El coste del proyecto supera los 680.000 euros, de los que la Consellería aporta el 60%. Román Rodríguez destacó que se trata de un ejemplo de I+D+i, “unindo capacidades empresariais e coñecemento dos nosos centros de investigación para conseguir solucións cruciais para o futuro do sector acuícola”:

En este sentido, el proyecto Mitakua se centra en desarrollar un programa de bioseguridad para el monitoreo de patógenos potenciales que permita estimar las amenazas para las especies cultivadas en la actualidad.

También trabaja en identificar piensos resilientes e ingredientes funcionales que ayuden a los peces a aclimatarse mejor a situaciones de estrés térmico y a adaptarse a los períodos de alta temperatura del agua.

Además, los socios del proyecto crearán nuevos protocolos de cría que ayuden a gestionar la producción con mayor bienestar de las especies y diseñarán sistemas de recirculación para la acuicultura marina optimizados ante las condiciones físico-químicas y biológicas producidas por el cambio climático.