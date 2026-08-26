La artesana Montse Betanzos lleva sus creaciones a la feria ‘Mostrart’ de A Coruña

La colareira en su puesto en los jardines Méndez Núñez RR SS

La artesana meca Montse Betanzos llevas sus creaciones –que constan de la marca Artesanía de Galicia– a la 42 edición de la feria ‘Mostrart’ que la Asociación Galega de Artesáns impulsa en A Coruña con el apoyo de la Xunta.

La iniciativa permanecerá abierta hasta este domingo, 30 de agosto, en los jardines de Méndez Núñez, en horario de 11 a 14 y de 17:30 a 22 horas. Los obradoiros participantes representan oficios como el cuerto, el téxtil, la joyería, la escultura, el arte floral, la cerámica, los jueguetes, la encuadernación, la marroquinería, los instrumentos musicales, la madera, el calzado, la cerería, el tejido, el estampado o la bisutaría.

En el caso de Betanzos, la vecina de O Grove está especializada en la elaboración de complemento a base de conchas de mar.

La feria ‘Mostrart’ se complementa además con una programación de obradoiro de iniciación a diferentes oficios artesanos, gratuitos y aboertos al público, que se celebran de lunes a jueves durante todo el mes de agosto, convirtiendo la feria en un lugar no solo de comercialización de productos artesanales, sino también en un espacio de contacto y conocimiento de los procesos artesanales, de creación y de experimentación.