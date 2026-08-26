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O Grove

Afasal organiza en O Grove una gala solidaria para el 12 de septiembre

Será en el auditorio municipal, a partir de las 20:30 horas

D. A.
26/08/2026 17:11
El auditorio de O Grove acogerá esta charla para las familias
Exterior del auditorio municipal
Gonzalo Salgado
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La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (Afasal) organiza para el próximo 12 de septiembre, en el auditorio de O Grove, una gala benéfica y jornada divulgativa para recaudar fondos y concienciar sobre esta enfermedad.

El evento será a partir de las 20:30 hora y contará con la participación solidaria del fotógrafo Paco Luna, que estará en el “photocall” ya desde las 20 horas; la presentadora Mari Cacabelos; el poeta grovense, Queco Fresco; el grupo teatral Enxebre; el mago profesional, Yago Barral; el concursante de La Voz, Pablo Gali, y la del programa Bailamos, Loli Francesa.

Los interesados en acudir al evento pueden adquirir ya sus entradas en los diferentes puntos de venta: Farmacia Balea, Farmacia Vilavella, Cafetería Habanero, Agro O Con, Churrería Basallo, Efectos navales O Mar, Grove hogar, Abril, Estanco Gaviota, en la sede de Afasal en la Casa das Monxas o en el propio auditorio el día de la gala. Los asistentes podrán participar en un gran sorteo que tendrá lugar durante el evento y también se llevarán regalos.

Aquellos que no puedan acudir, pero sí quieran colaborar, pueden hacerlo a través de la Fila Cero de Afasal, realizando un ingreso al siguiente número de cuenta: ES78 2080 5067 12 3040044247.

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