Afasal organiza en O Grove una gala solidaria para el 12 de septiembre

Exterior del auditorio municipal Gonzalo Salgado

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (Afasal) organiza para el próximo 12 de septiembre, en el auditorio de O Grove, una gala benéfica y jornada divulgativa para recaudar fondos y concienciar sobre esta enfermedad.

El evento será a partir de las 20:30 hora y contará con la participación solidaria del fotógrafo Paco Luna, que estará en el “photocall” ya desde las 20 horas; la presentadora Mari Cacabelos; el poeta grovense, Queco Fresco; el grupo teatral Enxebre; el mago profesional, Yago Barral; el concursante de La Voz, Pablo Gali, y la del programa Bailamos, Loli Francesa.

Los interesados en acudir al evento pueden adquirir ya sus entradas en los diferentes puntos de venta: Farmacia Balea, Farmacia Vilavella, Cafetería Habanero, Agro O Con, Churrería Basallo, Efectos navales O Mar, Grove hogar, Abril, Estanco Gaviota, en la sede de Afasal en la Casa das Monxas o en el propio auditorio el día de la gala. Los asistentes podrán participar en un gran sorteo que tendrá lugar durante el evento y también se llevarán regalos.

Aquellos que no puedan acudir, pero sí quieran colaborar, pueden hacerlo a través de la Fila Cero de Afasal, realizando un ingreso al siguiente número de cuenta: ES78 2080 5067 12 3040044247.