Violeta Mangriñán descubre A Toxa durante sus vacaciones en Galicia

La influencer con su novio y sus dos hijas RR SS

La influencer Violeta Mangriñán escogió este año Galicia como destino para disfrutar de sus vacaciones familiares, siendo la Illa de A Toxa uno de los puntos destacados de su itinerario.

A través de sus redes sociales, Mangriñán ha compartido diferentes imágenes de su viaje, cuyo destino principal fue Baiona y la zona de Vigo. No obstante, eso no impidió que tanto ella como su novio -el cantante italiano, Fabbio Colloricchio- y sus dos hijas se desplazasen unos días a la península de O Grove, donde visitaron emblemáticos lugares como el Gran Hotel La toja o la Capilla de las Conchas.

Mangriñán y una de sus hijas paseando por el entorno del Gran Hotel RR SS

De hecho, mediante un “story” la influencer confesó que su primera idea era pasar las vacaciones en A Toxa y, tras su visita, no duda en “el año que viene vendremos aquí”.