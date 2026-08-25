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O Grove

Violeta Mangriñán descubre A Toxa durante sus vacaciones en Galicia

La influencer y su familia visitaron el Gran Hotel y la Capilla de las Conchas

Sandra Rey
25/08/2026 13:09
violeta mangriñán en A Toxa
La influencer con su novio y sus dos hijas
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La influencer Violeta Mangriñán escogió este año Galicia como destino para disfrutar de sus vacaciones familiares, siendo la Illa de A Toxa uno de los puntos destacados de su itinerario.

A través de sus redes sociales, Mangriñán ha compartido diferentes imágenes de su viaje, cuyo destino principal fue Baiona y la zona de Vigo. No obstante, eso no impidió que tanto ella como su novio -el cantante italiano, Fabbio Colloricchio- y sus dos hijas se desplazasen unos días a la península de O Grove, donde visitaron emblemáticos lugares como el Gran Hotel La toja o la Capilla de las Conchas.

violeta mangriñán en A Toxa
Mangriñán y una de sus hijas paseando por el entorno del Gran Hotel
RR SS

De hecho, mediante un “story” la influencer confesó que su primera idea era pasar las vacaciones en A Toxa y, tras su visita, no duda en “el año que viene vendremos aquí”.

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