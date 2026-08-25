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O Grove

La AECC subasta un pinar de 1.390 metros cuadrados en O Grove por 770 euros

La puja permite optimizar el patrimonio de la asociación y destinar recursos a sus programas, además de dar una segunda vida a las tierras

Sandra Rey
25/08/2026 12:42
La parcela que sale a subasta
La parcela que sale a subasta
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La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), a través del portal especializado Escrapalia, lanza a subasta pública una finca de 1.390 metros cuadrados de pinar maderable con acceso directo a camino público. El premio de salida es de 770 euros y el de tasación 2.566 euros.

Se ubica en el paraje Pedregal y la finca se encuentra cubierta por una masa forestal arbolada de pinos y vegetación arbustiva baja característica de la zona.

La subasta permanecerá abierta hasta el 9 de septiembre. Pueden participar, tras registrarse gratuitamente en Escrapalia, cualquier persona, empresa o inversor. Para pujar, hay que realizar un depósito de garantía de 500 euros para cada lote, cantidad que será devuelta íntegramente en caso de no resultar adjudicatario.

Estas propiedades forman parte del patrimonio legado por personas que han querido contribuir a la misión de la AECC para seguir avanzando en investigación, acompañamiento y prevención del cáncer.

“Las subastas permiten optimizar el patrimonio de la Asociación Española Contra el Cáncer, y destinar recursos directos a sus programas sociales y científicos además de dar una segunda vida a tierras que pueden seguir generando valor económico y ecológico en manos de nuevos propietarios”, señala Marta Casado, responsable de Real Estate en Escrapalia Inmuebles.

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