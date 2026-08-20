El Náutico de San Vicente responde a las críticas: "Hay artistas que pueden atraer a más de 5.000 personas a la playa"

Quique González durante su concierto en El Náutico de San Vicente Cedida

La directiva del Náutico de San Vicente responde a las críticas que se propagaron en redes sociales tras el anuncio de las medidas de restricción para evitar que la gente pueda ver los conciertos desde la playa. Explican que el objetivo es evitar aglomeraciones problemáticas, pero insisten en que esta medida solo se tomará cuando sea necesaria.

“La decisión de tapar la valla es porque determinados artistas pueden atraer a más de 5.000 personas para verlo desde la playa, y este año coincidieron varios en esos días de más afluencia... La pleamar era justo a las horas del concierto. Si sumamos miles de personas a la gente que ya había en la playa, sería realmente problemático”, aclaran desde el local meco.

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Los propietarios del Náutico señalan también que desde siempre han permitido que la gente pudiera escuchar los conciertos desde el arenal pese a no contar con entradas para acceder al recinto. Sin embargo, consideran que ahora, ante esta masificación, las medidas eran necesarias.

“Estoy muy contento de lo bien que ha funcionado. La mantendremos cuando la estimemos oportuna pero mi intención es poder dar opción a la gente de escuchar y ver los conciertos desde la playa cuando se pueda”, sentencian.