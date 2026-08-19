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O Grove

O Grove abre un plazo de inscripción extraordinario para la contratación de personal para la Festa do Marisco

El proceso contempla los puestos de ayudante de cocina, peón de limpieza, dependiente de stand y cajero

Sandra Rey
19/08/2026 12:00
La Festa do Marisco dará el pistoletazo de salida a esta nueva edición el próximo 2 de octubre
Imagen de archivo de la festividad gastronómica
Gonzalo Salgado
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El Concello de O Grove abre un plazo extraordinario de inscripciones en la bolsa de empleo para la contratación de personal para la Festa do Marisco 2026. El proceso contempla la incorporación de personal para los puestos de ayudante de cocina, peón de limpieza, dependiente de stand y cajero.

Aquellas personas que ya forman parte de la bolsa de empleo no tendrán que presentar nuevamente la documentación, salvo en el caso de que quieran aportar nuevos méritos o inscribirse en alguno de los puestos diferentes a los que ya figuran en su solicitud.

En el caso de las nuevas inscripciones, las personas candidatas se incorporarán a las listas a continuación del último candidato incluido en la última actualización publicada para cada uno de los puestos.

Las bases del proceso y el modelo de solicitud están disponibles en el tablón de anuncios de la web de Concello y en la sede electrónica. El plazo de presentación de solicitudes será de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio.

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