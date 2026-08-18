El PP reclama que se actúe en el Monte Central de A Toxa tras el incendio del fin de semana

Las llamas afectaron a una superficie de una hectárea y media Cedida

La agrupación municipal del PP reclama al gobierno local que actúe de manera urgente en el Monte Central de A Toxa tras el incendio ocurrido en el fin de semana. Los populares señalan que el espacio se encuentra muy próximo al lugar en el que se produjo el fuego, y que su estado actual les preocupa por la “acumulación de maleza, a presenza de especies foráneas e o deterioro e falta de mantemento de diferentes zonas e sendeiros”. Así, advierten que estos factores incrementan el riesgo de extensión de un fuego.

“Nunha xornada de vento como a vivida o pasado sábado, unha simple muxica podería ter trasladado o lume cara o Monte Central. De terse producido esa circunstancia, poderiamos estar falando dun escenario completamente diferente para persoas, vivendas, establecementos e instalacións da illa”, exponen.

Además, desde el Partido Popular recuerdan que “nas últimas semanas o alcalde advertiu públicamente da necesidade de que os propietarios manteñan as súas parcelas”, algo con lo que se muestran de acuerdo, pero inciden en que “o Monte Central é de titularidade municipal e, polo tanto, o Concello do Grove ten a responsabilidade de garantir o seu adecuado mantemento e conservación”.

En esta línea, solicitan al alcalde, José Cacabelos, la convocatoria de una Junta de Portavoces para analizar la situación del Monte Centra y, entre todos los partidos de la corporación municipal, proponer medidas de prevención e actuación ante incendios. “A oposición ten a obriga de fiscalizar e denunciar aquilo que considera que non se está facendo correctamente, pero tamén ten a responsabilidade de propoñer solucións e colaborar cando está en xogo a seguridade das persoas”.