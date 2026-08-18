El Club Náutico San Vicente do Mar acoge una charla sobre el cuidado del entorno marino

Cartel de la propuesta Cedida

El Club Náutico San Vicente do Mar acogerá este domingo 23 de agosto, a las nueve menos cuarto de la tarde, un encuentro con el conocido influencer y profesional del mar, Rogelio Santos Queiruga. El acto será abierto a todo el público y tendrá como eje central la sensibilización ambiental y la necesidad de cuidar el entorno marino.

Nacido en Porto do Son (A Coruña) en el año 1977, Rogelio Santos Queiruga compartirá con todos los asistentes su pasión por el mar y sus vivencias en la pesca profesional en aguas gallegas.

Además de su faceta como divulgador en redes sociales, el marinero sonense destaca por su colaboración activa con diversos grupos de investigación científica. Este domingo, desarrollará esta labor de puesta en valor del mar en el entorno único del Club Náutico, que desde su creación en 1998, mantiene una clara vocación de difundir los valores del respeto por el medio ambiente.

Los interesados en conocer más información sobre la cita u otra actividad organizada por el club, podrán contactar a través del correo administracion@cnsvicente.org o el teléfono 986 738 325.