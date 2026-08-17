El Náutico de San Vicente anuncia restricciones para no ver los conciertos desde la playa

El recinto con las lonas negras ya colocadas Náutico de San Vicente

El Náutico de San Vicente do Mar anuncia a través de sus redes sociales que ha tomado medidas de restricción para evitar que la gente pueda ver los conciertos desde la playa. Así, se han colocado lonas negras en las rejas que delimitan el establecimiento y la organización afirma que "tampoco habrá una escucha que valga la pena".

La decisión se toma con el objetivo de "evitar una afluencia excesiva" que pueda molestar a vecinos y usuarios, alegando que "en agosto ya hay bastantes visitantes en San Vicente".