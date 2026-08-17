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O Grove

El Náutico de San Vicente anuncia restricciones para no ver los conciertos desde la playa

Las medidas se toman para "evitar una afluencia excesiva" que pueda molestar a vecinos y usuarios

Sandra Rey
17/08/2026 19:40
El recinto con las lonas negras ya colocadas
El recinto con las lonas negras ya colocadas
Náutico de San Vicente
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El Náutico de San Vicente do Mar anuncia a través de sus redes sociales que ha tomado medidas de restricción para evitar que la gente pueda ver los conciertos desde la playa. Así, se han colocado lonas negras en las rejas que delimitan el establecimiento y la organización afirma que "tampoco habrá una escucha que valga la pena".

La decisión se toma con el objetivo de "evitar una afluencia excesiva" que pueda molestar a vecinos y usuarios, alegando que "en agosto ya hay bastantes visitantes en San Vicente".

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