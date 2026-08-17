El BNG de O Grove invita a participar en un acto por el Día de Galicia Mártir

Anselmo Noia, portavoz del BNG de O Grove Gonzalo Salgado

El BNG de O Grove invita a vecinos y vecina a participar este martes en el acto de conmemoración del Día de Galicia Mártir, que tendrá lugar a las 19:30 horas en la Praza de Arriba. Se rendirá homenaje a cuatro grovenses víctima de la represión franquista: Xacobe Barral Otero, Ramón Arce Millares, Pura Rodríguez Devesa y Francisco García Moldes.

La celebración contará con la participación del portavoz municipal, Anselmo Noia, de la diputada en el Parlamento Gallego, Olalla Rodil, y del presidente de la Fundación Alexandre Bóveda David Otero.

El acto concluirá con una ofrenda floral en el monumento a Alexandre Bóveda y con la actuación musical de Sabela Dacal y Rafa Otero.