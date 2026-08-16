O Grove presumirá de su vaca cachena en la celebración prevista para el 20 de septiembre

Vacas cachenas en O Grove Gonzalo Salgado

La Comunidad de Montes de San Vicente de O Grove ya tiene todo preparado para celebrar la octava edición de la Festa da Vaca Cachena. La fecha escogida en esta ocasión es el 20 de septiembre y, el lugar, Con da Hedra, a partir de las dos y media de la tarde.

El precio para asistir es de 48 euros para los adultos y de 25 para los niños y niñas de hasta doce años. El menú previsto para la ocasión está compuesto por mejillones y pulpo de primero, carne ó caldeiro como plato principal y después un postre, café y licores.

Para amenizar la jornada los organizadores contarán con la música de A Banda do Sequío, que harán bailar, cantar y disfrutar a todos los presentes.

Las personas interesadas en asistir a este evento, que cuenta con plazas limitadas, deben anotarse antes del lunes 14 de septiembre. Para ello, únicamente deben llamar al teléfono 607 95 85 05.

Como en años anteriores, la organización, que cuenta con la colaboración del Concello de O Grove, esperan un gran éxito de convocatoria y agotar todas las plazas. Con este evento, que cumple su octava edición este año, los vecinos de la localidad quieren reivindicar esta especie, así como conservarla en estos terrenos y ayudar a mantener la zona en la que pastan limpia.