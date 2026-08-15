O Grove celebra su primera quedada para intercambiar cromos

Cartel de la quedada para el intercambio de cromos

El municipio de O Grove se une a otros puntos de la comarca y organiza su primera quedada para intercambiar cromos. La cita es mañana, domingo, a partir de las cinco de la tarde en la Praza de O Corgo, al lado del Quiosco Isaías, organizador del evento.

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El objetivo de la iniciativa, indican, es que los jóvenes y no tan jóvenes traigan sus cromos, los intercambien entre otros coleccionistas y consigan completar sus colecciones. Aunque en otras citas únicamente se permutaban cartas de fútbol, en este caso, la organización especifica que se podrán intercambiar cromos de diferentes series.

En municipios como Vilagarcía o Cambados, este tipo de quedadas consiguieron reunir a decenas de personas para este fin.