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O Grove

O Grove celebra su primera quedada para intercambiar cromos

La cita es el domingo a partir de las cinco de la tarde en la Praza de O Corgo

C. Hierro
15/08/2026 17:37
Cartel de la quedada para el intercambio de cromos
Cartel de la quedada para el intercambio de cromos
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El municipio de O Grove se une a otros puntos de la comarca y organiza su primera quedada para intercambiar cromos. La cita es mañana, domingo, a partir de las cinco de la tarde en la Praza de O Corgo, al lado del Quiosco Isaías, organizador del evento.

Isaías Muñiz y Divina Domínguez, frente al quiosco en 1997

El Quiosco Isaías, sesenta y ocho años siendo un punto de encuentro para los vecinos

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El objetivo de la iniciativa, indican, es que los jóvenes y no tan jóvenes traigan sus cromos, los intercambien entre otros coleccionistas y consigan completar sus colecciones. Aunque en otras citas únicamente se permutaban cartas de fútbol, en este caso, la organización especifica que se podrán intercambiar cromos de diferentes series.

En municipios como Vilagarcía o Cambados, este tipo de quedadas consiguieron reunir a decenas de personas para este fin.

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