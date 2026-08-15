El BNG celebra un acto en honor a cuatro vecinos represaliados

Anselmo Noia, portavoz del BNG de O Grove Gonzalo Salgado

El BNG de O Grove celebra, el próximo 18 de agosto en la Praza de Arriba, un acto en el que se recordará a cuatro vecinos y vecinas víctimas de la represión franquista: Xacobe Barral, Ramón Arce, Pura Rodríguez, Francisco García.

La celebración, señalan los nacionalistas, contará con la participación del portavoz municipal, Anselmo Noia, con la diputada en el Parlamento, Olalla Rodil y con el presidente de la Fundación Alexandre Bóveda, David Otero.

Con el acto, desde el BNG quieren, entre otras cosas que se reconozca oficialmente el 17 de agosto como el Día da Galiza Mártir y denunciar la oposición del PP a institucionalizar esta fecha. Así, indican, que no es posible hablar de memoria democrática si se "bloquea o recoñecemento desta data"