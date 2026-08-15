Controlado el incendio de A Toxa que calcinó una hectárea y media de masa forestal

Incendio en A Illa da Toxa Todogrove

Distintos efectivos de emergencias, entre ellos dos aviones y otros tantos helicópteros, fueron movilizados en el día de hoy para extinguir un incendio que se declaró pasadas las siete de la tarde en la isla de A Toxa, en O Grove.

En total, las llamas, que se originaron en una zona de arboleda y alejada de viviendas u otras edificaciones, calcinaron una superficie aproximada de una hectárea y media.

Además de estos efectivos de Medio Rural, desde la Xunta también trasladaron a este punto de la localidad meca a dos agentes, dos brigadas, dos motobombas y un técnico. Por otro lado, acudieron y trabajaron en las labores para apagar el incendio efectivos de Emerxencias de la localidad así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.

La rápida actuación de los servicios de emergencias, detallan las fuentes oficiales, lograron que el fuego fuese controlado pasadas las ocho de la tarde.

Causas

Las llamas sorprendieron a muchos vecinos y vecinas de O Grove y también a decenas de visitantes disfrutando de una jornada soleada en esta isla o en puntos cercanos. Es por ello que, además de trabajar en la extinción, los agentes tuvieron que proceder a acordonar la zona y proteger a los viandantes que se encontraban en ubicaciones próximas al fuego.

Las razones por las que comenzó el incendio todavía se desconocen por lo que se llevarán a cabo investigaciones para conocer qué causa o causas originaron las llamas.