Punta Moreiras acoge la tercera edición del encuentro poético y musical ‘Versos na Salgadeira’

Cartel del evento organizado en O Grove

La programación cultural del verano en O Grove continúa hoy con una de las citas más esperadas: el tercer encuentro poético musical ‘Versos na Salgadeira’ que se celebrará a partir de las ocho y media de la tarde en este lugar tan especial.

En cuanto a la música está programada la actuación de las Pandereteiras de la Asociación Mulleres Rurais ‘Adro Vello’, la de Antonio Folgada, y la de Mery Fernández, que llega desde a Pobra do Caramiñal.

Las personas que pondrán la voz a los poemas que se leearán en el evento llegan a la localidad desde Lugo, Vigo, Vilagarcía, Pontevedra, Santa Comba, Sanxenxo o Cangas. Pero, también, hay internacionales, con gente nacida en Portugal o en Venezuela.