O Grove
Punta Moreiras acoge la tercera edición del encuentro poético y musical ‘Versos na Salgadeira’
El evento empieza a las ocho y media de la tarde
La programación cultural del verano en O Grove continúa hoy con una de las citas más esperadas: el tercer encuentro poético musical ‘Versos na Salgadeira’ que se celebrará a partir de las ocho y media de la tarde en este lugar tan especial.
En cuanto a la música está programada la actuación de las Pandereteiras de la Asociación Mulleres Rurais ‘Adro Vello’, la de Antonio Folgada, y la de Mery Fernández, que llega desde a Pobra do Caramiñal.
Las personas que pondrán la voz a los poemas que se leearán en el evento llegan a la localidad desde Lugo, Vigo, Vilagarcía, Pontevedra, Santa Comba, Sanxenxo o Cangas. Pero, también, hay internacionales, con gente nacida en Portugal o en Venezuela.