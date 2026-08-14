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O Grove

Punta Moreiras acoge la tercera edición del encuentro poético y musical ‘Versos na Salgadeira’

El evento empieza a las ocho y media de la tarde

C. Hierro
14/08/2026 22:15
Cartel del evento organizado en O Grove
Cartel del evento organizado en O Grove
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La programación cultural del verano en O Grove continúa hoy con una de las citas más esperadas: el tercer encuentro poético musical ‘Versos na Salgadeira’ que se celebrará a partir de las ocho y media de la tarde en este lugar tan especial.

En cuanto a la música está programada la actuación de las Pandereteiras de la Asociación Mulleres Rurais ‘Adro Vello’, la de Antonio Folgada, y la de Mery Fernández, que llega desde a Pobra do Caramiñal.

Las personas que pondrán la voz a los poemas que se leearán en el evento llegan a la localidad desde Lugo, Vigo, Vilagarcía, Pontevedra, Santa Comba, Sanxenxo o Cangas. Pero, también, hay internacionales, con gente nacida en Portugal o en Venezuela.

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