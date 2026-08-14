Kiko Veneno vuelve al Náutico de San Vicente por partida doble

Actuación de Kiko Veneno en el festival Castes

El cartel de conciertos del Náutico de San Vicente continúa aumentando nombres. El último en publicar nuevas fechas sobre este escenario fue Kiko Veneno que actuará los días 27 y 28 de agosto. Ambos directos están previstos para las ocho de la tarde.

El cantautor y compositor español, que cuenta con más de cuarenta años de trayectoria musical, no es la primera vez que actúa en este local con vistas privilegiadas. Las personas que quieran asistir al evento ya pueden adquirir sus entradas a través de la página web del establecimiento por un precio de quince euros (incluidos tres de gastos de gestión).

En su directo, el artista hará rememorar al público con canciones como ‘Echo de menos’, ‘En un Mercedes blanco’ o ‘Volando voy’ y sorprenderá entonando temas de su último disco ‘Helicrisum’ publicado en noviembre del año pasado.

El nombre de Kiko Veneno se une este año a los de 9Louro, The Rapants, Rubén Pozo, Dani Cornes, Marlon o Catuxa Salom que ya pasaron por el escenario del Náutico de San Vicente y a otros que probablemente no falten a su cita con su público de O Grove, como pueden ser Iván Ferreiro u otros que está previsto que actúen pero no tienen fecha fijada como Dani Fernández..