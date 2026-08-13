El Cupón Diario de la ONCE deja 815.000 euros en O Grove el día del Eclipse

La vendedora que ha dado el premio mayor, María Isabel Turnes Fernández Cedida

El Cupón Diario de la ONCE, dedicado al Eclipse, ha repartido 815.000 euros en O Grove con un cupón con el premio mayor de 500.000 euros y nueve cupones de premiados con 35.000 euros cada uno.

María Isabel Turnes Fernández ha sido la vendedora que ha dejado este premio en el municipio grovense. “Alguien se va a levantar hoy con una alegría, madre mía, el Eclipse lo he dado yo”, decía muy contenta cuando se enteró de la noticia, “es el primer premio que doy así de grande en los seis años que llevo vendiendo”, afirmaba

“Hace poco me quedé a un número de dar el bote del Eurojackpot y yo sentía que un premio grande se acercaba para mis clientes”, admitía emocionada. “Esto si son buenas noticias”.

En total, el Cupón Diario de la ONCE dedicado al Eclipse del 12 de agosto ha repartido 1.865.000 euros entre cinco comunidades autónomas: en Cataluña 420.000 euros con doce cupones premiados; en la Comunidad Valencia, el cupón repartió 350.000 euros en diez boletos; otros cinco cupones se fueron hasta Aragón, dejando 175.000 euros en premios; y en Andalucía se repartieron 105.000 euros.