El Concello de O Grove ejecuta trabajos de renovación en diversas calles del casco urbano

Una de las calles donde se realizan los trabajos Cedida

El Concello de O Grove se encuentra actualmente ejecutando las obras de renovación de varias calles del casco urbano. En concreto, los trabajos afectan a la Rúa do Peso, da Auga, Con do Gato y “toda esa zona de Fontiña”, según expone el alcalde, José Cacabelos.

“Xa van collendo forma moitas das obras. Algunha rúa xa está totalmente rematada, onde se cambiou todo o abastecemento da auga, saneamento e pluviais”, explica el primer edil, quien apunta “que noutras aínda estamos en plena execución”. “É un cambio radical en toda esta zona do centro do casco urbano do Grove”, destacó.

Asimismo, Cacabelos también recordó que esta misma semana el diputado provincial, Javier Tourís, visitó el municipio para anunciar el que la Diputación invertirá 500.000 euros para financiar íntegramente la actuación de mejora de las instalaciones de servicios y seguridad vial que se están realizado en diversos puntos del casco urbano.

Así, las obras previstas afectan a las calles Peralto, Rapeta, Outeiriño, Montiño, Concepción Arenal (dos tramos) y a la Travesía da Platería, una zona conformada por un tejido urbano residencial y comercial de alta densidad y con tráfico preferentemente peatonal. El 5% de los trabajos ya están ejecutados.