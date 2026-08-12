O Grove recibe 500.000 euros para mejorar los servicios y la seguridad vial en el casco urbano

El diputado provincial, Javier Tourís, y el alcalde de O Grove, José Cacabelos, acompañados por otros ediles municipales por el entorno del casco urbano Cedida

El diputado provincial, Javier Tourís, acompañado del alcalde, José Cacabelos, y ediles municipales, visitó esta mañana el municipio de O Grove para anunciar que el gobierno provincial invertirá 500.000 euros para financiar íntegramente la actuación de mejora de las instalaciones de servicios y seguridad vial que se están realizado en diversos puntos del casco urbano.

Las obras afectan a las calles Peralto, Rapeta, Outeiriño, Montiño, Concepción Arenal (dos tramos) y a la Travesía da Platería, una zona conformada por un tejido urbano residencial y comercial de alta densidad y con tráfico preferentemente peatonal.

Así, los trabajos consistirán en la renovación de la pavimento d elas vías y de la red de saneamiento, sustituyendo la red unitaria actual por una nueva red separativa completa. Esta, en la Travesía da Platería, será de nueva planta, ya que en la actualidad no cuenta con este servicio. A día de hoy, un 5% de los trabajos ya están ejecutados.

La Xunta de Goberno de la Diputación aprobará este viernes el importe, que se enmarca en el Plan +Provincia 2026-2027 y que, en total, destinará a O Grove cerca de 1,6 millones de euros.