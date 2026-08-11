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O Grove

Sacan a licitación la concesión de puestos vacantes en la Praza de Abastos 

El plazo para presentar ofertas será de treinta días hábiles desde la publicación del anuncio en el BOPPO

D. A.
11/08/2026 21:48
Imagen de archivo del exterior de la plaza de abastos
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El Concello de O Grove saca a licitación la concesión de diversos puestos vacantes en la Praza de Abastos del municipio. Los pliegos de condiciones y demás documentación que regirán las adjudicaciones de los puestos podrán consultarse en la sede electrónica municipal. 

El plazo para presentar ofertas será de treinta días hábiles desde el siguiente a la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Provincia de Pontevedra (BOPPO).

El objetivo es que dichos espacios estén cubiertos de cara a estar activos en la próxima temporada estival.

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