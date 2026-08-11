Sacan a licitación la concesión de puestos vacantes en la Praza de Abastos 

Imagen de archivo del exterior de la plaza de abastos

El Concello de O Grove saca a licitación la concesión de diversos puestos vacantes en la Praza de Abastos del municipio. Los pliegos de condiciones y demás documentación que regirán las adjudicaciones de los puestos podrán consultarse en la sede electrónica municipal.

El plazo para presentar ofertas será de treinta días hábiles desde el siguiente a la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Provincia de Pontevedra (BOPPO).

El objetivo es que dichos espacios estén cubiertos de cara a estar activos en la próxima temporada estival.