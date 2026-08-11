O Grove
Sacan a licitación la concesión de puestos vacantes en la Praza de Abastos
El plazo para presentar ofertas será de treinta días hábiles desde la publicación del anuncio en el BOPPO
El Concello de O Grove saca a licitación la concesión de diversos puestos vacantes en la Praza de Abastos del municipio. Los pliegos de condiciones y demás documentación que regirán las adjudicaciones de los puestos podrán consultarse en la sede electrónica municipal.
El plazo para presentar ofertas será de treinta días hábiles desde el siguiente a la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Provincia de Pontevedra (BOPPO).
El objetivo es que dichos espacios estén cubiertos de cara a estar activos en la próxima temporada estival.