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O Grove

Localizan a dos niños que creían perdidos en el mar de A Lanzada 

Los jóvenes, de nueve y diez años, aparecieron en el arenal

Sandra Rey
11/08/2026 21:41
Imagen de archivo de la playa de A Lanzada
Imagen de archivo de la playa de A Lanzada
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Dos niños fueron localizados tras creer que se habían perdido en el mar de A Lanzada. El suceso tuvo lugar esta tarde, cuando los padres -de habla inglesa- se percataron de que los niños no estaban donde ellos se encontraban. 

Ante el susto de creer que los pequeños, de nueve y diez años, se habrían aventurado en el mar con una tabla, se inició un operativo de búsqueda en el que participaron un helicóptero de Salvamento Marítimo y efectivos de Emergencias de O Grove y Sanxenxo. 

Finalmente, los niños fueron localizados en el arenal, descartando que pudiesen haberse perdido mar adentro. 

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