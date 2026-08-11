Localizan a dos niños que creían perdidos en el mar de A Lanzada 

Imagen de archivo de la playa de A Lanzada Cedida

Dos niños fueron localizados tras creer que se habían perdido en el mar de A Lanzada. El suceso tuvo lugar esta tarde, cuando los padres -de habla inglesa- se percataron de que los niños no estaban donde ellos se encontraban.

Ante el susto de creer que los pequeños, de nueve y diez años, se habrían aventurado en el mar con una tabla, se inició un operativo de búsqueda en el que participaron un helicóptero de Salvamento Marítimo y efectivos de Emergencias de O Grove y Sanxenxo.

Finalmente, los niños fueron localizados en el arenal, descartando que pudiesen haberse perdido mar adentro.