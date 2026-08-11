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O Grove

El Concello ejecuta la mejora de la pasarela de A Toxa por un importe de 80.000 euros

Se prevé talar uno de los árboles del entorno debido a que las raíces afectan a los pivotes del paseo

Sandra Rey
11/08/2026 21:45
Estado actual del paseo
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El Concello de O Grove inició esta semana los trabajos de cambio y acondicionamiento de la pasarela de A Illa de A Toxa, una actuación cuyo importe supera los 80.000 euros, financiados al 100% por el gobierno municipal. “Levaba moitos meses inutilizada porque estaba rota e, sobre todo, porque ten problemas na base”; explica el alcalde, José Cacabelos.

De esta manera, durante las próximas semanas se realizarán a lo largo de todo el trayecto trabajos de cambio y conservación tanto de las tablas como de la barandilla de madera.

Asimismo, el primer edil grovense señala que, probablemente, tengan que cortar uno de los árboles ubicado en el entorno de la pasarela, “porque estamos constatando que as raíces estaban afectando á zona de pivotes da propia pasarela”.

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