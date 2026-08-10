El PP critica que Cacabelos culpe de la “falta de mantemento” a otras administraciones

Carolina Otero, portavoz del PP de O Grove Gonzalo Salgado

El PP de O Grove califica de “esperpento” que el alcalde, José Cacabelos, culpe a otras administraciones para “xustificar a súa falta de mantemento e previsión”, haciendo referencia a los 129.000 euros que el Concello invirtió en el plan de pintados y desbroces, y sobre el que el primer edil señaló que se estaban asumiendo actuaciones que corresponderían a la Xunta, a Portos de Galicia y al Estado.

Los populares señalan que el mantenimiento básico del municipio es un “caos crónico” debido “á total ausencia de planificación por parte do goberno”, recordando que “ducias de viais, zonas rurais e pasos de peóns municipais sofren un estado de abandono absoluto durante todo o ano”.

La portavoz, Carolina Otero, indica que “é intolerable que o alcalde use os fondos públicos para realizar traballos e, en lugar de alegrarse por mellorar os accesos turísticos e veciñais en plena tempada, os utilice como arma contra administracións que si invisten de forma regular no noso pobo”, además de denunciar que “executar estes labores no medio do verán demostra a total improvisación dun equipo de goberno esgotado”.

El PP concluye exigiendo al alcalde que “deixe as fotos, asuma o seu cargo” y gestione “con rigor os impostos dos mecos”.