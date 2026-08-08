Rafael Prol | “Empecei indo ao campo a buscar paxaros cos amigos e agora xa teño uns 400 ”
Rafael Prol é o presidente da Agrupación Ornitolóxica Cultural-Deportiva de O Grove
Rafael Prol é o presidente da Agrupación Ornitolóxica Cultural-Deportiva de O Grove. Leva dende rapaz interesado polos paxaros e, a día de hoxe, conta con preto de 400. Con eles logrou recoñecementos a nivel autonómico, nacional e internacional.
Que paxaros crían?
Adicámonos á cría de canarios e outro tipo de paxaros en cautividade, para presentalos ós concursos que hai a novel autonómico, nacional e internacional.
E onde os teñen?
A maioría dos nosos socios teñen un núcleo zoolóxico, que é unha titulación que nos dan a través da Xunta para poder ter este tipo de paxaros. É para xente que ten unha cantidade importante, como no meu caso.
A partir de que cantidade de animais se necesita a titulación?
Estase estudiando coa Xunta a través de Medio Ambiente, pola Lei de Benestar Animal.
Cantos ten vostede?
Uns 400 paxaros.
Debe de ter un espazo moi grande para gardalos...
Si. Teño un aviario amplo con núcleo zoolóxico.
Como é o coidado diario deles?
Empezo pola mañá, botándolles de comer e cunha pequena limpeza, e despois pola tarde outra vez. Hai épocas do ano, como cando están criando, na época de muda ou cando é a temporada dos concursos, que vai de novembro a xaneiro, que requiren un tipo de coidado diferente.
E vostede segue criando?
Si. A época de cría vai de xaneiro a xuño. Os paxaros que nacen nesas datas son os que van ós concursos. Só van durante ese primeiro ano de vida. Despois xa se adican á cría.
Neses concursos que se valora?
Son distintos xuíces e categorías as que hai. Uns valoran pola cor, outros pola postura e outros polo canto. Dentro da categoría de cor, por exemplo, hai sobre 200 cores distintos dentro dos canarios. No mundo da postura son paxaros diferentes, de distintos tamaños e formas. Aí hai sobre 20 clases. E no canto hai malinois, timbrados e roller.
Danse premios económicos?
Non. Son premios simbólicos. Nós facemos o concurso un ano no Grove e outro en Vigo, para soster o gasto económico entre as dúas asociacións. No Grove facémolo no pavillón de Deportes, coa colaboración do Concello. Nesa semana veñen xuíces, que os temos que buscar a través da Federación Española. Nesta edición toca facer o concurso no Grove, do 1 ó 8 de novembro. O ano pasado tivemos que suspendelo pola gripe aviar e este adiantámolo un pouco para ver se temos sorte e a evitamos.
Vostede participa todos os anos? Cantos premios ten?
Si. Eu participo todos os anos. A nivel autonómico non teño nin idea, moitísimos. A nivel nacional andarei nos 15 e a nivel mundial sobre sete.
É estresante para os paxaros estar neses concursos?
Hai uns transportíns especiais para levalos. Eu son un dos porteadores de Galicia cando é o campeonato de España en Talavera de la Reina. Van con comida, auga e moi cómodos.
Hai moita competitividade?
É un ambiente festivo. A competititividade, como en calquera deporte, sempre existe, pero eu teño grandes amigos de todo o mundo neste ámbito.
Cantos anos leva adicado a isto e por que empezou?
Desde rapaz. Con outros compañeiros de alí saiamos ó campo a buscar xílgaros, os pardillos... que hoxe xa non se pode facer porque están protexidos. A medida que podía, ía comprando canarios e así ata hoxe.
É moi alto o custe de mantelos? Un saco de pienso custa sobre 35-40 euros e un de pasta, tamén. Eu necesito catro sacos ó mes. Ademais, ás veces tamén precisan medicamentos cando hai algunha enfermidade, ou vitaminas. Agora, durante a muda, toman aminoácidos para o crecemento da pluma.
Hai veterinarios especializados en tratar estes animais?
Non moitos, pero empeza a haber.
Cal é o seu favorito?
Eu comecei co timbrado español, despois pasei a cor e despois a postura. Logo, hai algúns difíciles, como o xílgaro major, que necesitas permisos para poder telo e que se chaman CITES: Hai o CITES I, II e III. Incluso hai algún tipo de loro, como o jacinto, que é un loro azul, do que cada exemplar vale 60.000 euros. Están moi protexidos, podes conseguilos con cartos pero a través dun criador.
Vostede vende os seus?
Nós cedémolos entre compañeiros. A finais de ano, os que non nos valen para a cría, van para un maiorista.
Na súa familia como levan esta aficción por ter tantos paxaros?
Teño un fillo que é o que me bota unha man cando saio de viaxe e el queda cos animais. Cando imos ós campeonatos, sempre me acompaña.
Os socios teñen algunha cuota?
Temos unha cuota simbólica de 20 euros ó ano.
Que é o que máis lle satisface de estar cos animais e coidalos?
A época de cría é a máis bonita, cando empezan nacer os pichonciños.
Son moi delicados?
Non requiren moitos coidados porque para iso están os pais. Pero si unha alimentación especial, como cos nenos.
Os paxaros coñéceno?
Si. Non é igual se entro eu que se entra outra persoa a velos, danse de conta.
Que consello daría a alguén que queira comezar nisto?
Que se acheguen a calquera das asociacións que hai en toda Galicia e que busquen o paxaro que máis lles guste. Tamén ir ós concursos. No do Grove temos preto de 1.500 paxaros e aí poden ver o que hai e o que lles gusta, para seguir con esta aficción.