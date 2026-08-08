La XI Gala Benéfica a favor de la AECC reúne un año más en A Toxa a relevantes figuras de la sociedad española

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, diferentes representantes de la AECC, de la Xunta de Galicia y de otras instituciones nacionales acudieron al evento Mónica Ferreirós

El emblemático Eurostars Gran Hotel La Toja acogió este viernes una nueva edición de la Gala Benéfica que organiza cada verano el Grupo Hotusa a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La velada, que se celebra por undécimo año consecutivo, reunió a cerca de 150 personalidades del ámbito gallego y nacional en el privilegiado entorno que alberga al establecimiento, siendo esta una cita imprescindible en el calendario estival de O Grove.

En el acto solidario, amenizado por la reconocida cantante Pasión Vega, han participado numerosas personalidades del ámbito social, empresarial e institucional. Entre los asistentes destacan el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la exministra y expresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; el conselleiro de Cultura y Educación, Román Rodríguez; el de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; y al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.

La gala, orientada a visibilizar y respaldar la lucha contra el cáncer, así como la labor que desarrolla la AECC, ha contado con la representación de la entidad a través de su vicepresidenta en Pontevedra, María Esperanza Fernández; el consejero nacional y presidente provincial de Ourense, Germán Rodríguez; la presidenta y vicepresidenta de la Junta Local de la AECC en O Grove, Manola Domínguez y Rosana González; y el gerente de la entidad en Pontevedra, Adolfo Santos.

La velada se inició en la terraza del hotel y, posteriormente, continuó con una cena de gala en el Gran Salón del hotel, donde los invitados pudieron disfrutar de un delicioso menú amenizado por la actuación de la cantautora Pasión Vega.

Como cada año, el objetivo primordial del evento fue recaudar fondos que apoyen la financiación de proyectos de investigación oncológicos y contribuyan a erradicar esta enfermedad. Así, desde la organización invitan verano tras verano a colaborar con esta iniciativa solidaria y, por tanto, con la Asociación Española Contra el Cáncer.