El Camping Siglo XXI unió música, diseño, ilustración y tatuajes en un único evento

Mercadillo en el Camping Siglo XXI de San Vicente D.A.

San Vicente do Mar es uno de los lugares turísticos por excelencia de Galicia. Es por ello que los establecimientos aquí ubicados trabajan, a diario, para ofrecer una oferta diferente que atraiga a los centenares de visitantes que acuden a la zona.

Este es el caso de la cafetería del Camping Siglo XXI, ubicado en la calle de A Barrosa, espacio en el que se celebran, desde hace unos años, diferentes eventos.

El último tuvo lugar ayer y fue un encuentro de ilustración, diseño y creación local. Para su celebración contó con la presencia de tres artistas mujeres, la primera la ilustradora Sara Valcárcel, quién está detrás de la marca Noaltodopoleiro y la que mostró algunos de sus trabajos como son sus láminas, camisetas o viseras.

La segunda la dj Bonita y Sabrosa, la encargada de ponerle banda sonora a la jornada y, por último, la tatuadora vilagarciana María Doval, la que además de mostrar su arte con la tinta sobre la piel, también presentó a los asistentes un puesto con variedad de productos como pueden ser bisutería o, incluso, calcomanías para los más pequeños.

Este evento, que comenzó por la mañana y se alargó hasta la entrada de la madrugada, reunió a decenas de personas durante todo el día.