El Camping Siglo XXI unió música, diseño, ilustración y tatuajes en un único evento
San Vicente do Mar es uno de los lugares turísticos por excelencia de Galicia. Es por ello que los establecimientos aquí ubicados trabajan, a diario, para ofrecer una oferta diferente que atraiga a los centenares de visitantes que acuden a la zona.
Este es el caso de la cafetería del Camping Siglo XXI, ubicado en la calle de A Barrosa, espacio en el que se celebran, desde hace unos años, diferentes eventos.
El último tuvo lugar ayer y fue un encuentro de ilustración, diseño y creación local. Para su celebración contó con la presencia de tres artistas mujeres, la primera la ilustradora Sara Valcárcel, quién está detrás de la marca Noaltodopoleiro y la que mostró algunos de sus trabajos como son sus láminas, camisetas o viseras.
La segunda la dj Bonita y Sabrosa, la encargada de ponerle banda sonora a la jornada y, por último, la tatuadora vilagarciana María Doval, la que además de mostrar su arte con la tinta sobre la piel, también presentó a los asistentes un puesto con variedad de productos como pueden ser bisutería o, incluso, calcomanías para los más pequeños.
Este evento, que comenzó por la mañana y se alargó hasta la entrada de la madrugada, reunió a decenas de personas durante todo el día.