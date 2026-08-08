El campamento de A Lanzada recibe hoy a un grupo de 140 niños de 36 concellos diferentes

imagen de archivo de las instalaciones del campamento de A Lanzada

El campamento de A Lanzada recibe hoy un total de 140 niños y niñas procedentes de 36 concellos diferentes en lo que será el séptimo turno de la actividad. Entre los menores habrá, por ejemplo, residentes en Catoira, Vilagarcía, Sanxenxo, Redondela, Pontecesures, Meaño o Gondomar.

Hasta el próximo sábado 15 de agosto los participantes en la iniciativa podrán disfrutar de las instalaciones ubicadas en San Vicente do Mar y de la variedad de actividades de carácter educativo, deportivo y formativo que están organizadas.

Este verano, hasta el 5 de septiembre, serán más de 1.500 menores empadronados en algún municipio de la provincia los que puedan participar en los once turnos en los que se divide este campamento organizado por la Diputación.

La administración provincial ya anunció que el próximo año se repetirán estos campamentos en A Lanzada y, para ello, reserva una partida de 470.000 euros. En total, en el año 2027, la Diputación ofertará un total de 1.540 plazas –210 reservadas a menores en situación de exclusión– destinadas a niños y niñas nacidos entre los años 2013 y 2018..