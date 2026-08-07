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O Grove

O Grove invierte 129.000 euros en mejorar áreas municipales y de fuera de sus competencias

Las actuaciones incluyen el pintado de vías, aparcamientos y pasos de peatones, así como trabajos de desbroce

Sandra Rey
07/08/2026 21:34
aparcamiento a lanzada
El aparcamiento de A Lanzada es de titularidad estatal
Cedida
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El Concello de O Grove anuncia que en las últimas semanas se ha llevado a cabo un plan de pintado y desbroce de distintas áreas del municipio por un importe de 129.000 euros, entre los que se incluyen espacios de competencia municipal, pero también autonómica y estatal, según expone el alcalde, José Cacabelos. 

“Dentro deste plan entendemos que estamos realizando actuacións que non nos corresponden a nós”, manifiesta el primer edil, enumerando lugares como el aparcamiento de la playa de A Lanzada, cuya titularidad es de la Demarcación de Costas del Estado; la PO-316 “desde a gasolineira de Ardia ata o cruce de Xoan XXIII, sendo unha estrada autonómica. E toda a zona do mercado municipal e a oficina de turismo tamén acabamos de pintala nós sendo de autoridade portuaria”.

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La PO-316 a su paso por Ardia, vía de acceso al municipio
Cedida

Cacabelos declara que el plan de pintado y desbroce ejecutado por el Concello abarca más de quince espacios de competencia municipal repartidos por toda la localidad y, a mayores, otros fuera de sus competencias.

Respecto a la inversión total realizada, para el pintando de vías, zonas de estacionamiento, pasos de peatones y más se han destinado 64.000 euros, mientras que para los trabajos de desbroce un total de 65.000 euros.

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