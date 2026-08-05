O Grove
O Grove participa en la campaña estival de donación de sangre de ADOS
La unidad móvil de la agencia estará proximamente en la Praza do Corgo, de 10 a 14 horas y de 16 a 21 horas
El Concello do Grove acogerá proximamente la campaña de verano ‘Un alento de vida’ que desarrolla la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS). El objetivo de la iniciativa es obtener entorno a 22.000 donaciones de sangre hasta finales de agosto y fomentar la participación de la ciudadanía.
Para posibilitar la colaboración de los donantes, la unidad móvil de ADOS estará estacionada en la Praza do Corgo, en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 21 horas.
El pasado año O Grove logró hasta 637 donaciones, una tasa de 59 doaciones por cada 1.000 habitantes en un año, uno de los índices más elevados de la provincia de Pontevedra y por encima de la media de Galicia, que está en las 39 por cada 1.000.