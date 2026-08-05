O Grove participa en la campaña estival de donación de sangre de ADOS

Imagen de archivo de una unidad móvil en Vilagarcía Mónica Ferreirós

El Concello do Grove acogerá proximamente la campaña de verano ‘Un alento de vida’ que desarrolla la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS). El objetivo de la iniciativa es obtener entorno a 22.000 donaciones de sangre hasta finales de agosto y fomentar la participación de la ciudadanía.

Para posibilitar la colaboración de los donantes, la unidad móvil de ADOS estará estacionada en la Praza do Corgo, en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 21 horas.

El pasado año O Grove logró hasta 637 donaciones, una tasa de 59 doaciones por cada 1.000 habitantes en un año, uno de los índices más elevados de la provincia de Pontevedra y por encima de la media de Galicia, que está en las 39 por cada 1.000.