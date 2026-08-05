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O Grove

O Grove participa en la campaña estival de donación de sangre de ADOS

La unidad móvil de la agencia estará proximamente en la Praza do Corgo, de 10 a 14 horas y de 16 a 21 horas

D. A.
05/08/2026 21:28
El autobús para donar sangre aparcado en Vilagarcía este año
Imagen de archivo de una unidad móvil en Vilagarcía
Mónica Ferreirós
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El Concello do Grove acogerá proximamente la campaña de verano ‘Un alento de vida’ que desarrolla la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS). El objetivo de la iniciativa es obtener entorno a 22.000 donaciones de sangre hasta finales de agosto y fomentar la participación de la ciudadanía.

Para posibilitar la colaboración de los donantes, la unidad móvil de ADOS estará estacionada en la Praza do Corgo, en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 21 horas.

El pasado año O Grove logró hasta 637 donaciones, una tasa de 59 doaciones por cada 1.000 habitantes en un año, uno de los índices más elevados de la provincia de Pontevedra y por encima de la media de Galicia, que está en las 39 por cada 1.000.

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