El Concello de O Grove licita por 14.000 euros el seguro de accidentes para actividades deportivas

Fachada do Concello de O Grove Mónica Ferreirós

El Concello de O Grove saca a licitación la contratación del seguro de accidentes para actividades deportivas por un importe de 14.000 euros y el periodo de dos años.

El contrato tiene como objetivo que la empresa concesionaria afronte el pago de las indemnizaciones derivadas de las responsabilidades que pudiesen darse durante la vigencia del seguro como consecuencia de daños y accidentes, personales o materiales, durante las actividades deportivas que oferta el Concello.

Para la determinación del presupusto base de licitación el gobierno municipal tuvo en cuenta los precios de mercado de contratos anteriores de la misma naturaleza.

Asimismo, el convenio colectivo de apliación será el general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

En cuanto al periodo para presentar candidaturas, los interesados podrán hacerlo hasta 15 días después de la publicación del anuncio de la licitación del contrato en el perfil del contratante del Concello de O Grove.