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Diario de Arousa

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O Grove

Una persona resulta herida leve en una colisión por alcance entre tres vehículos

El suceso tuvo lugar en la zona de Ardia, sobre las once y media de la mañana

Sandra Rey
04/08/2026 13:38
Imagen de archivo de un efectivo de Emergencias O Grove
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Una persona resultó herida leve en un accidente de tráfico múltiple ocurrido esta mañana, sobre las once y media, en la carretera PO-316, a la altura de la gasolinera de Ardia.  

Según señala el 112, fue un particular el que alertó de una colisión por alcance entre tres vehículos. Como consecuencia, una de las personas implicadas resultó herida, pero no fue necesaria trasladarla a ningún centro sanitario.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de Urgencias Sanitarias, Emergencias O Grove y la Guardia Civil de Tráfico.

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