Una persona resulta herida leve en una colisión por alcance entre tres vehículos

Imagen de archivo de un efectivo de Emergencias O Grove

Una persona resultó herida leve en un accidente de tráfico múltiple ocurrido esta mañana, sobre las once y media, en la carretera PO-316, a la altura de la gasolinera de Ardia.

Según señala el 112, fue un particular el que alertó de una colisión por alcance entre tres vehículos. Como consecuencia, una de las personas implicadas resultó herida, pero no fue necesaria trasladarla a ningún centro sanitario.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de Urgencias Sanitarias, Emergencias O Grove y la Guardia Civil de Tráfico.