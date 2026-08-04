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O Grove

Trasladan un buzo al CHUF tras sufrir una indisposición mientras trabajaba en el mar en O Grove

Gardacostas movilizó un helicóptero para proceder a su rescate, pero el hombre consiguió llegar a tierra por sus propios medios

D. A.
04/08/2026 15:52
Buzo desaparecido grove
Imagen de archivo de una embarcación en la costa de O Grove
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Un buzo autónomo fue trasladado este mediodía al Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) para ser atendido tras sufrir una indisposición mientras faenaba en la zona de Monte da Vila.

El incidente se produjo alrededor de las 13:30 horas, cuando Gardacostas de Galicia recibió aviso por parte de una embarcación de O Grove que solicitaba asistencia para el trabajador.

En un primer momento, se movilizó un helicóptero para proceder a su evacuación, pero poco después el servicio de Gardacostas recibió otro aviso de que el buzo había conseguido llegar a tierra por sus propios medios.

Fuentes de Emergencias O Grove detallan que el afectado pudo ir a su casa y posteriormente al PAC del municipio de forma autónoma. Fue en el centro sanitarios donde, tras comprobar que el hombre presentaba antecedentes de salud, decidieron trasladarlo al CHUF por precaución.

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