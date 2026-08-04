El Eurostars Gran Hotel La Toja acoge la XI gala benéfica a favor de la AECC

Imagen de archivo del hotel

El Eurostars Gran Hotel La Toja acoge este viernes la undécima edición de la gala benéfica a favor de la AECC. El acto, que comenzará a partir de las ocho y media de la tarde, reunirá a cerca de 150 representantes de la sociedad civil provenientes de los ámbitos social, político-institucional, económico-financiero, local y cultural.

De esta menera, la tradicional cita con la solidaridad volverá a reunir a personalidades relevantes de diferentes ámbitos de la comunidad gallega con un mismo objetivo: recaudar fondos que apoyen la financiación de proyectos de investigación oncológicos y contribuyan a erradicar esta enfermedad. Desde la organización invitan a colaborar con esta iniciativa y, por tanto, con la Asociación Española Contra el Cáncer.

La velada se iniciará en la terraza del hotel y continuará con una cena de gala en el Gran Salón donde los invitados podrán disfrutar de un delicioso menú amenizado con una actuación de Pasión Vega.