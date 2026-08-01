Dos motoristas resultan heridos en una colisión entre sus vehículos en la rotonda de entrada a O Grove

Dos ambulancias del 061, en una imagen de archivo, trasladaron a las víctimas hasta el servicio de Urxencias del hospital comarca 'Domínguez Quirón' de Pontevedral

Los conductores de dos motocicletas resultaron heridos, inicialmente de carácter leve, como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a las once menos vente de esta mañana en la rotonda de entrada a la villa de O Grove, en la confluencia entre las carreteras provinciales PO-316 y PO-317, después de que uno de esos vehículos no respetó la prioridad de paso. Fue un particular el que instantes antes de la hora referida contactó con Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó dos ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB), pero también contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, al que le comunicó que los dos motoristas estaban liberados y accesibles y permanecían conscientes.

Los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo ocurrido al servicio municipal de emergencias meco y al destacamento de Tráfico de la Guardia Civil, que se encarga de instruir el atestado, para esclarecer la responsabilidad del siniestro, y al GES de Sanxenxo, que finalmente no se desplazó al lugar al no ser necesarios sus servicios. Igualmente, al lugar del siniestro se movilizó la Policía Local, que estuvo regulando el tráfico rodado junto con el servicio municipal de emergencias grovense.

El personal técnico de emergencias sanitarias de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 les prestó una primera asistencia en el sitio a las dos víctima, una de las cuales era una mujer de 47 años, mientras que el otro motorista era una persona que rondaba esa edad. Seguidamente, se procedió al traslado en las referidas ambulancias de ambos heridos, que principalmente se quejaban de dolores en las extremidades, hasta el servicio de Urxencias del hospital 'Domínguez Quirón' de Pontevedra para que reciban una atención médica más exhaustiva y les realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.