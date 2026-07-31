Emgrobes estima una ocupación de más del 90% en agosto pero disminución en el gasto

Vecinos y visitantes disfrutando de un día de playa en O Grove

La asociación de empresarios Emgrobes estima que la ocupación hotelera para el mes de agosto en la localidad superará el 90%, una media que, por parte de todos los locales, valoran como “moi positiva”. Además, señalan que, algunos de los establecimientos encuestados esperan “chegar case o cheo” en los primeros veinte días.

A pesar de que la tendencia de ocupación sigue al alza, indican desde la asociación, continúan notando disminución en el consumo de los turistas.

De la misma manera, desde el sector turístico meco son optimistas de cara a la finalización de la temporada estival, de septiembre y hasta la Festa do Marisco e incluso prevén que muchos de los establecimientos permanezcan abiertos durante la Festa da Centola en noviembre o incluso en el puente de diciembre, fechas en las que también se espera una buena llegada de visitantes.

En cuanto a los datos registrados en junio y julio señalan que fueron “máis elevados” que en los años anteriores propiciados, en gran medida, por el tiempo favorable.

Desde Emgrobes recalcan que para continuar siento “un destino preferente no Salnés e en Galicia” tiene que haber participación entre las distinta administraciones y mejorar cosas como "a limpeza".