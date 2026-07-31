El cambio de la pasarela de Area Grande se retrasa hasta septiembre

Estado en el que se encuentra la pasarela de madera de A Toxa Gonzalo Salgado

El cambio total de todas las pasarelas de la playa de Area Grande, a pesar de ser una obra que está licitada “hai semanas”, retrasará su inicio hasta el próximo mes de septiembre.

Tal y como señala el alcalde de O Grove, José Cacabelos, llevar a cabo estos trabajos “é moi complicado”. Esto es así, explica, porque en esta zona, debido al mal estado en el que se encuentra el paseo, la empresa debe retirar por completo las tablas de madera para colocar la infraestructura nueva y con la presencia de los bañistas y visitantes la tarea no se puede llevar a cabo.

“A empresa di que mínimo, estes traballos, levaríanlle entre dúas e tres semanas. Entón, se as sacamos as persoas non poderían acceder a praia. É un tema complicado”, señala el edil meco. Y confirma: “En setembro vaise cambiar todo pero, polo de agora, a empresa adxudicataria dixo que polo menos os puntos máis críticos vainos reparar”.

Por otro lado, Cacabelos, señaló que los trabajos para cambiar la pasarela de A Toxa –que también están licitadas y adjudicadas, según señaló– están pendientes de que la empresa cuente con todo el material para que comiencen. “Esta pasarela en canto se poda se vai cambiar. Se pode ser mañá, mañá”, señaló Cacabelos.

En este caso, los trabajos cuentan con una inversión de más de 60.000 euros y como se prevé realizar en otros puntos del municipio, tras eliminar las tablas de madera rotas se colocará un paseo fabricado en composite de plástico reciclado lo que, indicaron, ofrecerá una mayor resistencia tanto al paso del tiempo como a su uso y, por ejemplo, la cercanía con el agua salada.

Además, en las próximas semanas, indicó el alcalde meco, está previsto que se saque a concurso el mantenimiento del resto de las pasarelas de madera de la localidad. Unos trabajos que se desarrollarán durante el invierno.

El mal estado de estos paseos es una queja constante por parte de los vecinos y vecinas de la localidad pero, también, de los visitantes que escogen esta localidad para pasar sus vacaciones. Actualmente, la respuesta a estas quejas, tal y como señaló el alcalde, fue ir haciendo reparaciones en puntos en los que el firme presentaba más problemas. Los trabajos se desarrollaron, por tanto, en zonas como Con Negro o la playa de A Lanzada.