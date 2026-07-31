A Lanzada recibe un nuevo grupo de niños en su campamento

Participantes de los campamentos de A Lanzada junto al presidente de la Diputacón, Luis López Deputacion Pontevedra

Las instalaciones del campamento de A Lanzada ya están preparadas para acoger este domingo un nuevo turno de niños y niñas. Esta tanda, que ya es la séptima del verano, está formada por un total de 140 menores llegados desde 32 concellos diferentes de la provincia.

Los niños y niñas disfrutarán durante seis días de esta experiencia en la que tendrán preparadas todo tipo de actividades de carácter educativo, cultural, deportivo y formativo.

Algunos de los planes serán practicar bodyboard o snorkel, sesiones de teatro, cuentacuentos o baile e incluso una excursión a la Illa de Ons.

En esta campaña que cerrará el cinco de septiembre, serán más de 1.500 los menores empadronados en algún municipio de la provincia los que participen en los once turnos en los que se dividen los campamentos de A Lanzada organizados por la Diputación.