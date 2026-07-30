Imagen de la calle Luis Antonio Mestre en O Grove Mónica Ferreirós

El Concello de O Grove saca a licitación la humanización y puesta en valor de la calle Luis A. Mestre por un importe de 2,6 millones de euros, después de que, hace escasos días, el Pleno diese luz verde a iniciar el proceso de contratación de una empresa que ejecute los trabajos. La vía es una de las principales arterias de entrada a la localidad y, por este motivo, la actuación es una de las más demandadas por los vecinos y vecinas.

La Xunta pondrá el 65% del importe total de la obra y el 35% restante lo aportará el Concello a través del Plan Extra de la Diputación. El plazo de ejecución previsto para los trabajos es de ocho meses.

En cuanto a la actuación, esta contempla una renovación integral de la calle, transformando una carretera convencional en una vía urbana de carácter municipal que priorice al peatón, mejore la accesibilidad, ordene el espacio público y cree un entorno urbano de calidad que contribuya a la mejora de la habitabilidad y la cohesión social del barrio.

Así, los trabajos incluyen la demolición completa de las aceras, bordillos y pavimentos existentes, así como el aporte de zahorra artificial para nivelar el rasante. Posteriormente, sobre esta nueva base se ejecutará una plataforma única con zonas de tránsito peatonales en hormigón de color vinculadas a las fachadas, colocando una banda de piedra de granito que actúe de transición entre el hormigón y las fachadas. También, se harán carriles de circulación rodada en doble sentido con aglomerado asfáltico.

El diseño incorpora, además, una franja destinada a servicios múltiples como contenedores, aparcamiento, zonas verdes, mobiliario y más. Además, se dispondrá pavimento de piedra de granito en la Praza da Fonte do Galo y Praza de Arriba.

Por otro lado, se ejecutará la renovación integral de las redes de saneamiento, pluviales y abastecimiento, y a mayores se instalará una nueva red de riego para zonas verdes.

También, se sustituirá el sistema de alumbrado público actual por luminarias LED de bajo consumo y se colocará un cuadro eléctrico con gestión inteligente. Asimismo, se procederá al soterramiento de las líneas de baja tensión y de las redes de telecomunicaciones.

Finalmente, se instalará nuevo mobiliario urbano como bancos, papeleras y aparcabicicletas, así como la señalización vertical y horizontal; y se crearán espacios verdes, además de plantar nuevas especies arbóreas.