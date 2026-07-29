El Concello valora el cierre o multas coercitivas para el parking “ilegal” de San Vicente

Imaxe do parking en San Vicente do Mar

La polémica sobre la apertura, un año más, del parking sin licencia en San Vicente do Mar llegó al Pleno de O Grove. Todas las formaciones políticas de la oposición, en el turno de ruegos y preguntas, solicitaron información sobre los trámites que se llevarán a cabo por parte del Concello ante esta situación.

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El alcalde de O Grove, José Cacabelos, respondió que actualmente existe “unha orde de peche e un expediente disciplinario aberto” hacia este negocio y que, en la próxima Xunta de Goberno será el momento de “tomar decisións”. De la misma manera, señala que entre las opciones que se valoran destaca imponer multas coercitivas o, incluso, como sucedió anteriormente, presentar una orden de cierre de la actividad.

Cacabelos también indicó que los propietarios del aparcamiento presentaron en el Concello “unha serie de documentación” que deberán estudiar para saber si las instalaciones “cumpren ou non os requisitos para poder autorizar a súa actividade”.

Por su parte, los vecinos y vecinas de la zona, a través de la Asociación Medioambiental San Vicente do Mar y de su abogado, Roberto Ramos, exigen al gobierno local que paralice la actividad basándose en la resolución del Concello presentada a la empresa el mes pasado en el que decretan el cese definitivo de la actividad, la demolición de las obras ejecutadas sin título habilitante y la reposición de los terrenos a su estado y configuración inicial.