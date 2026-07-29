9Louro hará vibrar al Náutico de San Vicente con sus ritmos urbanos

9Louro, la sensación en música urbana en Galicia, se sube al escenario del Náutico de San Vicente

El cantante de Muros 9Louro será el protagonista de uno de los conciertos programados para este domingo en el escenario del Náutico de San Vicente.

El joven artista presentará su directo en esta privilegiada ubicación, una actuación que no dejará indiferente al público gracias a la fusión de estilos y sus marcados sonidos urbanos.

Entre los temas habituales que no faltarán en su directo destacan 'Van Gogh', 'En teño medo' o 'Veráns'.

Los interesados en asistir al concierto, que está previsto a las 13:00 horas, todavía pueden comprar sus entradas a través de la página web del emblemático local de San Vicente.

Este concierto forma parte de la programación estival de este establecimiento que, como ya es tradición, mantiene su cartel en secreto. Son los propios artistas, si así lo desean, los que se encargan de publicitar sus actuaciones.