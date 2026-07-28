San Vicente inaugura el complejo lúdico y deportivo de As Bizocas

Un momento de la inauguración de las instalaciones deportivas

El complejo lúdico y deportivo de As Bizocas, en San Vicente, es ya una realidad. Tras “trinta anos” de espera, señalaron en la inauguración de este espacio en que tuvo lugar en el día de ayer, estas instalaciones están listas y ya pueden ser disfrutadas por todos los vecinos y vecinas así como por el alumnado del CEIP y el instituto As Bizocas.

La creación de estas instalaciones fue posible gracias a la colaboración de diferentes administraciones y entidades. Así, por un lado, participó la Diputación, que aportó una subvención de 930.000 euros, por el otro el Concello de O Grove que, además de invertir más de 200.000 euros gestionó las obras y, por último, la Comunidad de Montes de San Vicente, propietaria de estos terrenos que fueron cedidos para la obra.

“Hoxe é un día feliz para a parroquia de San Vicente e, polo tanto, tamén para O Grove”, señaló el alcalde, José Cacabelos, en el acto de inauguración de estas instalaciones que tachó de “totalmente vanguardistas e innovadoras”. El edil indicó que, tras años de trabajo, consiguieron llevar a cabo una actuación en una zona “que estaba a monte” y que beneficiará “a veciños e veciñas de todas as idades”.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Luis López, destacó que poder presentar este tipo de instalaciones ratifica la idea de que la provincia de Pontevedra es la “campioa do mundo en deporte”. López señaló que gracias a la aportación de la entidad provincial O Grove pordrá “desfrutar dun novo espazo ao aire libre para a práctica de distintas disciplinas deportivas nunha contorna natural de alto valor”.

Además, el dirigente quiso reconocer el buen resultado de las instalaciones y señaló que proxecto xa tiña unha pinta bárbara no papel, pero ao velo en realidade é aínda mellor”.

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Montes, Manolo Castro, visiblemente emocionado, quiso, además de dar las gracias por la colaboración a Concello y Diputación, felicitar a todos los vecinos y vecinas “que fixeron posible que esta obra sexa unha realidade”. Así, señaló que “tras máis de trinta anos esperando” este complejo deportivo ya puede ser utilizado por todos los vecinos y vecinas del municipio, especialmente por los de la parroquia de San Vicente.