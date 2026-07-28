La reforma de Luís A. Mestre un paso más cerca: el Pleno aprueba sacar la licitación

El piso está ubicado en un punto de la calle Luís A. Mestre Mónica Ferreirós

El Pleno de O Grove aprobó, con los votos a favor del partido del gobierno y la abstención de la oposición (PP, EU y BNG) iniciar el proceso de contratación de una empresa para la reforma de la calle Luis A. Mestre.

Tras este paso, la humanización de esta vía, una de las principales arterias de entrada a la localidad y, por ello, una de las obras más demandadas por vecinos y vecinas, está un paso más cerca. De hecho, señaló el alcalde en la sesión Plenaria, la estimación es que se puedan comenzar los trabajos “a finais de setembro ou principios de outubro”.

Los partidos de la oposición justificaron su abstención, a pesar de todos ellos recalcar que es una obra prioritaria para el municipio, en la falta de un plan para desviar el tráfico pesado de esta carretera en el momento de realizar las obras.

Los tres portavoces indicaron, por tanto, que actualmente las empresas no conocen como será la circulación durante los trabajos.

En este punto Cacabelos señaló que una vez que se adjudique la obra a una empresa será el momento de reunirse con todos los afectados, incluso con los portavoces de los distintos partidos y la Policía Local, para organizar el tráfico rodado, sobre todo, el de camiones, sobre esta vía.