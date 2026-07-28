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O Grove

O Grove acoge el viernes un cuentacuentos sobre Begoña Caamaño

C. Hierro
28/07/2026 17:49
Fachada de la Casa da Cultura de O Grove
Fachada de la Casa da Cultura de O Grove
Mónica Ferreirós
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La Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey acoge este viernes, a partir de las diez y media de la mañana, la gira de cuentacuentos ilustrados y musicados ‘As letras de Begoña Caamaño’.

Esta iniciativa cultural llega a la localidad de la mano de la Diputación tras haber recorrido un total de 35 concellos de menos de 50.000 habitantes de la provincia con el objetivo de poner en valor la figura de la periodista y escritora homenajeada en este 2026 por la Real Academia Galega.

El espectáculo estará dividido en tres partes en las que se alternará la narración de la biografía de Caamaño con la realización de una ilustración y con distintas interpretaciones musicales. A continuación se generará un debate alrededor de esta figura y todos los asistentes tendrán que hacer una caricatura de la autora.

Meis

Tras pasar por O Grove, la obra se trasladará a la Praza de Abastos de Meis. Está previsto que la función en este municipio comience a las doce y media.

Con la visita a estos dos concellos la Diputación baja el telón de esta actividad que, entre otros puntos, visitó los municipios de Vilanova de Arousa, Ribadumia, Vilagarcí, Pontecesures, Valga o Cangas de Morrazo

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