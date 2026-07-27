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O Grove

La Xunta y Aprometur se reúnen con el objetivo de impulsar la desestacionalización turística

En la reunión destacaron el éxito de citas como MicoGrove o Pinchanogrove

C. Hierro
27/07/2026 17:00
Reunión entre la Xunta y Aprometur
Reunión entre la Xunta y Aprometur
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Xunta y Aprometur unieron lazos con el objetivo de explorar nuevas oportunidades de colaboración orientadas a fortalecer la promoción turística de O Grove y desestacionalizar la llegada de visitantes a la localidad.

El encuentro, en el que estuvieron presentes el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles y Alberto Figueiro y Jaime Devesa, en representación de la asociación meca, también hicieron balance de las acciones impulsadas entre ambas entidades durante el último año.

En ese análisis, destacaron el éxito de la última edición del evento micológico MicoGrove, que se desarrolló del 28 de noviembre al 8 de diciembre y ayudó a atraer a decenas de visitantes a la localidad fuera de la época estival.

Además, distinguieron la afluencia de público en las citas gastronómicas Pinchanogrove, Pinchadoce y Setapas, que tuvieron lugar en marzo y diciembre, respectivamente, y también contaron con la colaboración de Turismo de Galicia.

Este tipo de eventos, que está previsto que se repitan este año, indicaron, están destinados a “favorecer la economía local y poner en valor la oferta gastronómica”

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