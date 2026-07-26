O Grove organiza una agenda cultural dirigida a todos los públicos 

Fachada del Concello de O Grove Mónica Ferreirós

El Concello de O Grove prepara para esta semana una agenda cultural repleta de actividades para todos los públicos, con propuestas como espectáculos de comedia, cuentacuentos y conciertos.

La programación comenzará este martes 28 de julio en la Casa da Cultura Manuel Luiero Rey, a las once y media de la mañana, con el espectáculo de comedia dirigido a público infantil, ‘Circo na casa’ de Mere Clown, que, en favor de la igualdad género, pretende concienciar sobre la colaboración de las tareas domésticas de una forma diferente y divertida.

El mismo día, a las ocho y media de la tarde, la Praza do Corgo acogerá el espectáculo ‘Ñiqui Ñaque’ para público adulto, una propuesta de teatro de calle en la que esta disciplina artística pasa a convertirse en una metáfora de muchas vidas precarias y a la deriva, sin rumbo fijo ante un futuro incierto. El espectáculo entrelaza de forma fluida técnicas de clown, máscara y acrobacia.

El 30 de julio, en la misma ubicación, será el turno de la agrupación local Fla-Meco, que ofrecerá un concierto a partir de las nueve de la noche enmarcado en el ciclo ‘Xoves musical’.

Al día siguiente, la Casa da Cultura Manuel Luiero Rey acogerá, a las diez y media de la mañana, el cuentacuentos ‘As letras de Begoña Caamaño’, una propuesta que busca divulgar entre la infancia el papel fundamental que esta periodista y escritora desarrolló para la lengua gallega.

Finalmente, la agenda cultural de la semana concluirá el domingo 2 de agosto con el concierto de Aires da Nosa Terra, a las ocho y media de la tarde, en la Praza do Corgo.