“O Jato Meco” denuncia la falta de implicación del Concello con el control de las colonias felinas

La entidad hace un llamamiento a la ciudadanía para animar a la adopción Cedida

La asociación “O Jato Meco” de O Grove critica la falta de implicación del Concello en el control de las colonias felinas del municipio, destacando que actualmente se encuentran ante el mayor número de animales identificados en la villa y que desde el gobierno local no se está haciendo nada por gestionar esta situación. “Mientras los voluntarios seguimos sacando tiempo, esfuerzo y dinero de nuestros propios bolsillos, el Concello de O Grove continúa sin asumir de forma efectiva las obligaciones que la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales atribuye a los ayuntamientos”, denuncian.

Miembros de la asociación declaran que llevan varios años solicitándole a la administración local su adhesión al programa de castración del CAAN (Centro de Acogida de Animales) de la Diputación, pero pese a la insistencia, “por diferentes excusas sempre se nos dicía que non se podía”, exponen.

“O Grove está cheo de gatos. Nunca o vimos nunha situación así e é necesario castralos urxentemente”, señalan desde “O Jato Meco”, destacando que actualmente tienen más de 50 gatos rescatados y son constantes las llamadas que les llegan sobre la aparición de nuevos.

En esta línea, la asociación hace un llamamiento a la ciudadanía para animar a las adopción de estos animales, pues aunque a finales del año pasado el Concello les cedió un espacio en el municipio para poder continuar con su labor de protección, cuidado y refugio de los gatos, admiten que este ya se les ha quedado insuficiente para poder hacerse cargo de todos los animales.

“Só pedimos que se cumpra a Lei de Benestar Animal que se aprobou hai tres anos, porque ata agora non se fixo nada”, concluyen.