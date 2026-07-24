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Diario de Arousa

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O Grove

O parking de San Vicente abriu, un ano máis, sen ter licenza: “É ilegal”

Veciños sinalan que hai un expediente que exixe o cese da actividade e a demolición de todas as obras feitas

C. Hierro
24/07/2026 22:00
Imaxe do parking en San Vicente do Mar
Imaxe do parking en San Vicente do Mar
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O parking ubicado en San Vicente do Mar, concretamente na rúa A Barrosa, volviu a abrir as súas portas este verán sen contar con licenza. Así o explica o alcalde do Grove, José Cacabelos, que sinala que actualmente “non ten autorización para abrir”.

Desta maneira indica que no Concello son conscientes da súa apertura e, debido a esta, teñen aberto un expediente de disciplina urbanística aberto e “temos que tomar decisións”. Hai, sinala o edil, unha proposta de multa coercitiva, o que é o mesmo, unha multa económica ·”por ter aberto cando tiña unha orde de peche”. Paralelamente, explica, se está a tramitar un proxecto “para ver se se pode legalizar”. Neste sentido, Cacabelos, comenta que “é viable a legalización” pero sempre que os propietarios presenten un proxecto “acorde e suficiente”.

O alcalde, apraza ata o luns as decisións que tomarán dende o Concello, xa que indica, nesta data teñen Xunta de Goberno e entende que, tanto dende Urbanismo coma dende Secretaría lles informarán “sobre os pasos que temos que dar”.

Por outra banda, dende a Asociación Medioambiental San Vicente do Mar, na boca do seu avogado, Roberto Ramos, presentan a resolución do Concello do expediente aberto o ano pasado pola actividade deste parking no que decretan o cese definitivo da actividade de aparcadoiro, a demolición das obras executadas sen título habilitante e a reposición dos terreos ao seu estado e configuración inicial.

Ramos explica que se lle notificou a empresa denunciada desta resolución o día nove deste mes e, ao día seguinte, o dez, o parking abriu as súas portas de novo. “Aínda que están en data para a demolición das obras, porque se lles concede un prazo de tres meses, o que non pode é manter a súa actividade”, indica o letrado.

As críticas da asociación, que está conformada “polo 100% dos propietarios das vivendas colindantes con este espazo” radican no daño medio ambiental destas obras na zona e tamén nas molestias que ocasionan aos veviños e veciñas. Así, Ramos conta, que por exemplo, as horas que pechan os locales, escóitanse os motores dos coches nas casas e as persoas falando cando van recollelos. Da mesma maneira, o avogado denuncia que o aparcamento tamén se usa para pernoctar. “Peguntámonos se no Concello de O Grove calquera negocio pode abrir sen licenza”, remata Ramos.

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