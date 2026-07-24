Máis da metade das invitacións retiradas para asistir ao concerto de Ensemble Groba
O Concello espera un cheo para unha das actividades principais da súa programación
O concerto de Ensemble Groba, que terá lugar mañá, 25 de xullo, no Auditorio de O Grove, é unha das citas principais dentro da programación cultural da localidade para este verán.
A asistencia ao directo é totalmente gratuita e, só precísase a retirada de invitacións na Oficina de Turismo ou na biblioteca. A día de hoxe, sinalan dende o Concello, xa foron retiradas máis da metade delas. Así, contan que se repartiron un total de 250 e teñen ata 460.
Durante toda a xornada de hoxe, os interesados, poderán seguir retirando as súas entradas. Ademais, mañá, unha hora antes de que comece o concerto, se aínda hai disponibles, poderán recollelas na taquilla do propio auditorio.
Un cheo
Para o alcalde do municipio, José Cacabelos, e para a concelleira de Cultura, Pilar Galiñanes, este concerto é unha das citas máis esperadas do verán e por eso aspiran a que haxa un cheo.
Hai dos anos, recordan, a formación de cámara xa actuou no Grove e as entradas esgotáronse.
Dende o Concello invitan, tanto aos veciños e veciñas da localidade, coma aos moitos visitantes que xa están a gozar das súas vacacións nesta vila, que se acheguen ao auditorio a escoitar este concerto. Tanto a concelleira de Cultura como o propio alcalde sinalan que é un concerto que "sorprende" e unha maneira diferente de vivir este tipo de música.