Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Máis da metade das invitacións retiradas para asistir ao concerto de Ensemble Groba 

O Concello espera un cheo para unha das actividades principais da súa programación

C. Hierro
24/07/2026 14:40
O alcalde do Grove, José Cacabelos, e a concelleira de Cultura, Pilar Galiñanes
O alcalde do Grove, José Cacabelos, e a concelleira de Cultura, Pilar Galiñanes
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O concerto de Ensemble Groba, que terá lugar mañá, 25 de xullo, no Auditorio de O Grove, é unha das citas principais dentro da programación cultural da localidade para este verán.

A asistencia ao directo é totalmente gratuita e, só precísase a retirada de invitacións na Oficina de Turismo ou na biblioteca. A día de hoxe, sinalan dende o Concello, xa foron retiradas máis da metade delas. Así, contan que se repartiron un total de 250 e teñen ata 460.

Durante toda a xornada de hoxe, os interesados, poderán seguir retirando as súas entradas. Ademais, mañá, unha hora antes de que comece o concerto, se aínda hai disponibles, poderán recollelas na taquilla do propio auditorio.

Un cheo

Para o alcalde do municipio, José Cacabelos, e para a concelleira de Cultura, Pilar Galiñanes, este concerto é unha das citas máis esperadas do verán e por eso aspiran a que haxa un cheo.

Hai dos anos, recordan, a formación de cámara xa actuou no Grove e as entradas esgotáronse.

Dende o Concello invitan, tanto aos veciños e veciñas da localidade, coma aos moitos visitantes que xa están a gozar das súas vacacións nesta vila, que se acheguen ao auditorio a escoitar este concerto. Tanto a concelleira de Cultura como o propio alcalde sinalan que é un concerto que "sorprende" e unha maneira diferente de vivir este tipo de música.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620